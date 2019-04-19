Путин поручил МЧС усилить группировку для тушения пожаров в Забайкалье

Российский лидер Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации с природными пожарами в Забайкалье и поручил усилить группировку ведомства для борьбы со стихией.

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Зиничев доложил Путину о том, что вызванные, скорее всего, палом травы природные пожары многократно усилились из-за сильного ветра, достигавшего 30 метров в секунду», — сказал он.

Как отмечается, в результате пострадали 12 населённых пунктов, десять из них потушены, в двух пока сохраняется горение.

По данным Зиничева, в общей сложности пострадало 130 зданий, из них 87 жилых домов, в которых проживали 263 человека, включая 29 детей.

«Министр сообщил президенту, что в местах возгорания работает федеральная группировка МЧС… При этом министр пояснил, что в настоящий момент использование авиации для тушения пожаров затруднено в связи с погодными условиями», — добавил Песков.

Президент, как указывается, выслушал доклад и поручил «увеличить группировку, необходимую для скорейшего тушения пожаров».

«Глава государства также потребовал принять все необходимые меры для своевременной эвакуации людей, если это потребуется», — подчеркнул Песков.

Ранее в Забайкальском крае был введён режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.

По последним данным, пострадали пять человек, они госпитализированы.