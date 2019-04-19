В Забайкалье пять человек пострадали из-за природных пожаров
- © Кирилл Шипицин
- РИА Новости
Отмечается, что ранее один человек пострадал в Оловяннинском районе, ещё один был доставлен в Агинскую районную больницу.
«Ещё три человека получили травмы в результате природных пожаров. В селе Новоорловск Агинского района пострадал мужчина, он доставлен в Агинскую окружную больницу в состоянии средней степени тяжести», — сообщила Николаева.
Ещё два человека получили травмы средней степени тяжести при тушении пожара в Ононском районе.
Ранее в Забайкалье был введён режим ЧС из-за природных пожаров.
Также «Невские новости» сообщали, что в 45 поселениях Новгородской области объявили пожароопасный сезон.