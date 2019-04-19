В Забайкалье пять человек пострадали из-за природных пожаров

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В Забайкальском крае в результате природных пожаров пострадали пять человек, они доставлены в больницу. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального Минздрава Ингу Николаеву.
В Забайкалье пять человек пострадали из-за природных пожаров
  • © Кирилл Шипицин
  • РИА Новости

Отмечается, что ранее один человек пострадал в Оловяннинском районе, ещё один был доставлен в Агинскую районную больницу.

«Ещё три человека получили травмы в результате природных пожаров. В селе Новоорловск Агинского района пострадал мужчина, он доставлен в Агинскую окружную больницу в состоянии средней степени тяжести», — сообщила Николаева.

Ещё два человека получили травмы средней степени тяжести при тушении пожара в Ононском районе.

Ранее в Забайкалье был введён режим ЧС из-за природных пожаров.

Также «Невские новости» сообщали, что в 45 поселениях Новгородской области объявили пожароопасный сезон.

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