В Забайкалье пять человек пострадали из-за природных пожаров

В Забайкальском крае в результате природных пожаров пострадали пять человек, они доставлены в больницу. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального Минздрава Ингу Николаеву.

Отмечается, что ранее один человек пострадал в Оловяннинском районе, ещё один был доставлен в Агинскую районную больницу.

«Ещё три человека получили травмы в результате природных пожаров. В селе Новоорловск Агинского района пострадал мужчина, он доставлен в Агинскую окружную больницу в состоянии средней степени тяжести», — сообщила Николаева.

Ещё два человека получили травмы средней степени тяжести при тушении пожара в Ононском районе.

Ранее в Забайкалье был введён режим ЧС из-за природных пожаров.

Также «Невские новости» сообщали, что в 45 поселениях Новгородской области объявили пожароопасный сезон.