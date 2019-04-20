Спасатели ликвидировали пожары во всех 14 населённых пунктах Забайкалья

Спасатели ликвидировали пожары во всех 14 населённых пунктах Забайкальского края, к настоящему времени в Читу прибыли два самолёта Бе-200 и вертолёт Ми-8, сообщили в МЧС России.

«Все пожары в 14 населённых пунктах ликвидированы», — рассказали в ведомстве РИА Новости. Как отмечается, число пострадавших при пожарах возросло с 23 до 25. 19 апреля в Забайкальском крае был введён режим ЧС из-за природных пожаров. Глава государства Владимир Путин поручил МЧС увеличить группировку для их тушения. URA.RU передавало, что прокуратура назвала причину пожара на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске.