Спасатели ликвидировали пожары во всех 14 населённых пунктах Забайкалья
«Все пожары в 14 населённых пунктах ликвидированы», — рассказали в ведомстве РИА Новости.
Как отмечается, число пострадавших при пожарах возросло с 23 до 25.
19 апреля в Забайкальском крае был введён режим ЧС из-за природных пожаров. Глава государства Владимир Путин поручил МЧС увеличить группировку для их тушения.
URA.RU передавало, что прокуратура назвала причину пожара на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске.