Спасатели ликвидировали пожары во всех 14 населённых пунктах Забайкалья

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Спасатели ликвидировали пожары во всех 14 населённых пунктах Забайкальского края, к настоящему времени в Читу прибыли два самолёта Бе-200 и вертолёт Ми-8, сообщили в МЧС России.

«Все пожары в 14 населённых пунктах ликвидированы», — рассказали в ведомстве РИА Новости.

Как отмечается, число пострадавших при пожарах возросло с 23 до 25.

19 апреля в Забайкальском крае был введён режим ЧС из-за природных пожаров. Глава государства Владимир Путин поручил МЧС увеличить группировку для их тушения.

URA.RU передавало, что прокуратура назвала причину пожара на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске.

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