Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 23

Число пострадавших от пожаров в Забайкальском крае увеличилось до 23 человек, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«По оперативной информации, всего за время вспыхнувших природных пожаров 19-20 апреля получили травмы 23 человека, семеро госпитализированы», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, 13 человек получили медицинскую помощь амбулаторно. Как отметили в ведомстве, детей среди пострадавших нет.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших.

19 апреля в Забайкальском крае был введён режим ЧС из-за природных пожаров. Глава государства Владимир Путин поручил МЧС увеличить группировку для тушения пожаров.