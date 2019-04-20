Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 23
«По оперативной информации, всего за время вспыхнувших природных пожаров 19-20 апреля получили травмы 23 человека, семеро госпитализированы», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, 13 человек получили медицинскую помощь амбулаторно. Как отметили в ведомстве, детей среди пострадавших нет.
Ранее сообщалось о 17 пострадавших.
19 апреля в Забайкальском крае был введён режим ЧС из-за природных пожаров. Глава государства Владимир Путин поручил МЧС увеличить группировку для тушения пожаров.