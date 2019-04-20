Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожарах в Забайкалье
- © пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края
Уточняется, что Медведев провёл телефонные переговоры с главой МЧС России Евгением Зиничевым и врио губернатора Забайкалья Александром Осиповым.
«Премьер-министр распорядился в случае необходимости доставить пострадавших в результате пожаров на лечение в федеральные медицинские центры», — заявил пресс-секретарь главы российского кабинета министров Олег Осипов.
Медведев подчеркнул готовность правительства оказать требуемую поддержку потерявшим жильё россиянам.
Ранее стало известно о прибытии в Забайкальский край главы Минвостокразвития страны Александра Козлова.
19 апреля в Забайкальском крае ввели режим ЧС в связи со степными пожарами. Российский президент Владимир Путин поручил МЧС усилить группировку для тушения пожаров в регионе.