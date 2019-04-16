Спасатели заявили о тушении 60 пожаров в Калининградской области за сутки

Спасатели рассказали о тушении 60 пожаров в Калининградской области за минувшие сутки, 15 апреля, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

В частности, были приняты меры по ликвидации последствий 13 случаев горения бытовых и строительных отходов, 40 палов сухой травы, пожара в одноэтажном жилом доме, пожара в трёх гаражах в гаражном обществе.

Также стало известно, что управление лесного хозяйства в Омской области зарегистрировало первые возгорания в лесных массивах. Об этом информирует Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону. Два пожара произошли на площади 16,2 га.

Ранее сообщалось, что в двух населённых пунктах Оренбургской области ввели особый противопожарный режим.