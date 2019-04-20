Двоих пострадавших при пожаре в Нижнекамске доставили в Казань

Вертолёт санитарной авиации МЧС доставил двоих пострадавших при пожаре в промзоне Нижнекамска в Казань для дальнейшего лечения в Республиканской клинической больнице Татарстана.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В 01:30 (мск) 20 апреля спецборт МЧС доставил двух пострадавших в Казань. Состояние пациентов тяжёлое, но полёт они перенесли нормально, без осложнений», — говорится в сообщении.

Представитель Министерства здравоохранения Татарстана Альфия Хасанова рассказала, что ещё двоих пострадавших планируется доставить в столицу Татарстана наземным транспортом.

По её информации, для оказания квалифицированной помощи проводятся консультации с ожоговым центром Института хирургии имени Вишневского.

Ранее сообщалось, что состояние 13 пострадавших при пожаре на заводе в Нижнекамске оценивается врачами как тяжёлое.

По данным МЧС, 19 апреля произошло возгорание на одной из производственных установок в промзоне Нижнекамска. В результате 17 человек получили ожоги различной степени тяжести.

Также URA.RU передавало, что прокуратура назвала причину пожара на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске.