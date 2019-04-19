Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Нижнекамске

В Министерстве здравоохранения Татарстана заявили, что состояние 13 пострадавших при пожаре на одной из производственных установок завода в Нижнекамске является тяжёлым, ещё четыре человека находятся в состоянии средней тяжести.

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РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Из 17 пострадавших четыре человека в состоянии средней степени тяжести, 13 — в тяжёлом состоянии. Все пострадавшие — мужчины», — отметили в ведомстве. Ранее Следственный комитет возбудил дело по факту пожара в промзоне в Нижнекамске. По данным МЧС, 19 апреля произошло возгорание на одной из производственных установок в промзоне Нижнекамска. URA.RU передавало, что прокуратура назвала причину пожара на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске.