Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Нижнекамске

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В Министерстве здравоохранения Татарстана заявили, что состояние 13 пострадавших при пожаре на одной из производственных установок завода в Нижнекамске является тяжёлым, ещё четыре человека находятся в состоянии средней тяжести.
Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Нижнекамске
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Из 17 пострадавших четыре человека в состоянии средней степени тяжести, 13 — в тяжёлом состоянии. Все пострадавшие — мужчины», — отметили в ведомстве.

Ранее Следственный комитет возбудил дело по факту пожара в промзоне в Нижнекамске.

По данным МЧС, 19 апреля произошло возгорание на одной из производственных установок в промзоне Нижнекамска.

URA.RU передавало, что прокуратура назвала причину пожара на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске.

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