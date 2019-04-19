СК возбудил дело после пожара в промзоне в Нижнекамске

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Следователи возбудили уголовное дело в связи с пожаром, который произошёл на одном из производств в промышленной зоне Нижнекамска.
СК возбудил дело после пожара в промзоне в Нижнекамске
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Об этом сообщается на сайте ведомства. 

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК России (нарушение требований охраны труда)», — указывается в заявлении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при пожаре в промзоне в Нижнекамске выросло до 17.

В феврале интернет-газета «Утро.ру» писала, что в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре.

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