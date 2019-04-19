Число пострадавших при пожаре в промзоне в Нижнекамске выросло до 17

Короткая ссылка
Число пострадавших в результате пожара в промышленной зоне Нижнекамска увеличилось до 17. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.
Число пострадавших при пожаре в промзоне в Нижнекамске выросло до 17
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«В результате пожара в Нижнекамске на место выехали девять бригад скорой медпомощи, предварительно — 17 пострадавших, точное количество будет уточняться», — заявили в ведомстве.

При этом четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, готовится их эвакуация на машинах скорой помощи в больницу Набережных Челнов.

Отмечается, что пять человек самостоятельно обратились за помощью в медучреждения республики, ещё восемь пострадавших доставили в больницу Нижнекамска.

Ранее в МЧС по Татарстану сообщили, что девять человек получили ожоги при возгорании на одной из производственных установок в промзоне Нижнекамска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить