Число пострадавших при пожаре в промзоне в Нижнекамске выросло до 17

Число пострадавших в результате пожара в промышленной зоне Нижнекамска увеличилось до 17. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

«В результате пожара в Нижнекамске на место выехали девять бригад скорой медпомощи, предварительно — 17 пострадавших, точное количество будет уточняться», — заявили в ведомстве.

При этом четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, готовится их эвакуация на машинах скорой помощи в больницу Набережных Челнов.

Отмечается, что пять человек самостоятельно обратились за помощью в медучреждения республики, ещё восемь пострадавших доставили в больницу Нижнекамска.

Ранее в МЧС по Татарстану сообщили, что девять человек получили ожоги при возгорании на одной из производственных установок в промзоне Нижнекамска.