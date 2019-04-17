В Белоруссии сгорел деревянный католический храм XIX века

В Витебской области Белоруссии сгорел католический деревянный храм, построенный в 1896 году.

Как сообщает региональное управление МЧС, инцидент произошёл в деревне Ремни в Городокском районе.

«Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако в результате пожара в храме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены», — говорится в сообщении.

Причины пожара выясняются.

По предварительным данным, здание храма не эксплуатируется более 30 лет.

В августе 2018 года в Карелии полностью сгорело деревянное здание церкви Успения Божией Матери XVIII века. По делу о поджоге был задержан подросток.