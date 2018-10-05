На месте сгоревшей в Кондопоге церкви найден древний алтарь

Под обломками сгоревшего в Кондопоге Успенского храма найден древний алтарный прируб.

«Специалисты московского института «Спецпроектреставрация» провели обследование Успенской церкви. В результате работ в нижнем объёме подклета алтаря обнаружена срубная конструкция более древнего пятистенного алтаря на валунном фундаменте», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря главы Карелии Марины Кабатюк.

Учёные предполагают, что при последней перестройке церкви новый алтарь построили над старым и он оказался скрыт.

В августе в Карелии полностью сгорело здание церкви Успения Божией Матери XVIII века. По делу о поджоге был задержан подросток.

Позднее в Карелии объявили сбор средств на восстановление церкви.