«Желание оправдаться»: в Крыму ответили на слова Климкина об «ответственности» РФ за отсутствие поставок воды с Украины

Глава МИД Украины Павел Климкин пытается оправдать политику Киева, который в нарушение прав человека последние четыре года препятствовал водоснабжению Крыма. Такое мнение высказали в Госсовете российского региона. Член Совета Федерации от республики Сергей Цеков, в свою очередь, подчеркнул, что до 2014 года некоторые районы Крыма фактически не обеспечивались водой, а сейчас она подаётся круглосуточно. Ранее Климкин возложил на Россию ответственность за отсутствие поставок воды с Украины в Крым. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия полностью обеспечивает свой регион водой, тогда как Украина совершает акт терроризма, предпринимая попытки нанести удар по гражданской инфраструктуре полуострова.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия несёт ответственность за то, что Киев перекрыл поставки воды в Крым.

«Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины», — написал Климкин на своей странице в Facebook.

С таким заявлением он выступил в ответ на критику со стороны партии «Оппозиционный блок». Её представителей, в свою очередь, возмутили слова Климкина об отказе возобновлять поставки воды на полуостров. «На оккупированную территорию вода по контракту, где написано «Крым, Россия», никогда поставляться не будет», — сказал Климкин журналистам.

Члены Оппозиционного блока подчеркнули, что украинский чиновник, «открыто призывающий нарушить нормы международного права и обязывающий ограничить крымчан в доступе к воде, должен быть отправлен в отставку и осуждён за геноцид». Правительство Украины, по мнению представителей партии, должно обеспечить полуостров водой. Соответствующий призыв опубликован на официальном сайте партии.

В ответ в украинском правительстве предложили лишить нескольких депутатов фракции «Оппозиционный блок» гражданства. По оценке вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, представители оппозиции ведут «антигосударственную деятельность, разжигают межконфессиональную вражду и проводят работу против территориальной целостности Украины».

«Квалифицировать как акт терроризма»

Россия обеспечила доступ к пресной воде населению полуострова. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков пояснил в разговоре с RT, что после воссоединения региона с Россией в 2014 году были предприняты все необходимые шаги.

«Ситуация в Крыму за эти четыре года значительно улучшилась по сравнению с тем, что было при Украине. Есть ряд регионов Крыма, которые во времена Украины фактически не обеспечивались водой, а при России вода уже стала подаваться круглосуточно в некоторых сёлах, в том числе и на севере полуострова. Питьевой водой Крым обеспечен», — подчеркнул Цеков.

© Сергей Мальгавко / РИА Новости

По его словам, нет ни одного района в Крыму, который страдал бы от недостатка питьевой воды — ни в жилой, ни в туристической зоне.

Аналогичное заявление сделала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заверила, что Россия делает всё необходимое для обеспечения Крыма водой. Кроме того, по словам дипломата, Москва рассматривает попытки Киева лишить Крым питьевой воды как акт терроризма.

«Любая угроза гражданской инфраструктуре квалифицируется в международном законодательстве, в частности европейском, как акт терроризма, — сказала Захарова. — Многое, что делается со стороны киевского режима, либо впрямую, либо после воодушевления так называемых общественников на энергетическую блокаду, на порчу и на другие виды блокад, чтобы те или иные объекты гражданской инфраструктуры в Крыму не работали, — это всё так или иначе связано с юридической оценкой и квалифицируется, в частности, в Европе и Евросоюзе как акты терроризма».

Дипломат призвала Киев «не опускаться до очередного витка такой, по европейской квалификации, террористической деятельности, не воодушевлять никого на подрывы, поджоги, перекрытия и так далее».

Сергей Цеков считает, что Украина пытается оправдать свою преступную политику.

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«Фактически действия руководства Украины с точки зрения осуществления всех блокад бесчеловечны. И для того, чтобы как-то мотивировать свою деятельность, Климкин делает подобные заявления», — полагает Сергей Цеков.

Напомним, после государственного переворота в Киеве в 2014 году жители Крыма провели референдум, на котором подавляющее большинство граждан высказались за воссоединение с Россией. Тогда Украина начала заявлять об «оккупации» полуострова. В этой связи Киев стал нарушать права крымчан — в частности, были проведена продовольственная и энергетическая блокады, также националисты блокировали дороги на полуостров, подрывали опоры ЛЭП.

«Все вызовы мы преодолеваем»

В Госсовете Крыма подчеркнули, что Киев принимал целый комплекс мер против жителей полуострова.

«Это началось с воды, затем продолжилось продовольствием, затем вылилось в энергетическую плоскость. И если бы сегодня у нас какой-то сохранялся ещё элемент зависимости от Украины, уверяю, эта цепочка продолжилась бы, — отмечает член президиума Госсовета Крыма Владимир Бобков. — Поэтому перекладывать с больной головы на здоровую пора прекращать, если они (украинские политики. — RT) хотят своё государство видеть в перспективе стабильным».

Кроме того, по оценке Бобкова, слова министра иностранных дел Украины можно объяснить «желанием оправдаться», поскольку за последние четыре года жизнь крымчан значительно улучшилась. И этот факт постепенно признаётся во всём мире.

«Мы знаем, что вчера буквально была в тестовом режиме запущена Балаклавская ТЭС, ещё на очереди ряд электростанций, которые обеспечат полную энергетическую безопасность полуострова. Эти все вызовы мы преодолеваем. Но очень обидно и неприятно иной раз слушать, что вопросы, которые касаются жизни и благополучия жителей полуострова, являются предметом вербальных манипуляций», — заключил крымский депутат.

Северо-Крымский водоканал в Крыму

© Владимир Трефилов / РИА Новости

До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал. В основном эта вода использовалась в сельскохозяйственных целях.

После воссоединения Крыма с Россией Киев перекрыл подачу воды на полуостров. Сложнее всего пришлось жителям севера и востока региона. Тогда проблему удалось решить: на полуострове были пробурены новые артезианские скважины, также воду перебрасывали из Белогорского водохранилища на восток полуострова. Центральные и южные районы республики обеспечиваются водой из естественных водохранилищ.