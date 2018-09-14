Климкин обвинил Россию в отсутствии поставок воды с Украины в Крым

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Украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что в отсутствии поставок воды с Украины в Крым виновата Россия. Об этом он написал на странице в Facebook.
Климкин обвинил Россию в отсутствии поставок воды с Украины в Крым
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

«Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины», — сказал министр, комментируя заявления представителей «Оппозиционного блока».

Ранее Климкин заявил, что Киев никогда не будет поставлять воду в «российский Крым».

Депутат Верховного совета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН заявил, что полуостров уже четыре года обходится без украинской воды.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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