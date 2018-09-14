Климкин обвинил Россию в отсутствии поставок воды с Украины в Крым
- РИА Новости
- © Алексей Мальгавко
«Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины», — сказал министр, комментируя заявления представителей «Оппозиционного блока».
Ранее Климкин заявил, что Киев никогда не будет поставлять воду в «российский Крым».
Депутат Верховного совета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН заявил, что полуостров уже четыре года обходится без украинской воды.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.