Климкин заявил, что Украина никогда не будет поставлять воду в Крым

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев никогда не будет поставлять воду в «российский Крым».
Климкин заявил, что Украина никогда не будет поставлять воду в Крым
  • РИА Новости

Об этом сообщает УНИАН.

«На оккупированную территорию вода по контракту, где написано «Крым, Россия», никогда поставляться не будет», — заявил Климкин журналистам.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявлял, что Киев может возобновить подачу воды на полуостров в случае признания «оккупации» региона со стороны России.

Депутат Верховного совета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН заявил, что полуостров уже четыре года обходится без украинской воды.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить