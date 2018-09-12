Климкин заявил, что Украина никогда не будет поставлять воду в Крым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев никогда не будет поставлять воду в «российский Крым».

Об этом сообщает УНИАН.

«На оккупированную территорию вода по контракту, где написано «Крым, Россия», никогда поставляться не будет», — заявил Климкин журналистам.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявлял, что Киев может возобновить подачу воды на полуостров в случае признания «оккупации» региона со стороны России.

Депутат Верховного совета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН заявил, что полуостров уже четыре года обходится без украинской воды.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.