В Киеве назвали условия возобновления подачи воды в Крым

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Украина может возобновить подачу воды в Крым в случае признания «оккупации» полуострова со стороны России, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.
В Киеве назвали условия возобновления подачи воды в Крым
  • РИА Новости

По его словам, Россия официально не обращалась к Украине по данному вопросу.

«Второе, если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить», — сказал Грымчак в эфире телеканала «Эспрессо».

Он подчеркнул, что только после выполнения Москвой этих двух условий можно будет обсуждать, «сколько им будет стоить эта вода».

В апреле 2017 года сообщалось, что украинские власти возвели дамбу на Северо-Крымском канале для перекрытия поступления воды в Крым. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данный шаг бессмысленным, поскольку эта вода на полуостров не поступает с весны 2014 года. Она отметила, что жители научились обеспечивать себя водой из других источников.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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