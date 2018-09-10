В Киеве пообещали не допустить возобновления подачи воды в Крым

Киев не допустит возобновления поставок воды в Крым, заявил «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин.

«Мы любой ценой не дадим эту воду. Население в этой воде не нуждается, вода нужна предприятиям, которые находятся на оккупированной территории, и они эту воду не получат», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Бабин заверил, что никаких переговоров и попыток «маленькими шажочками подвести» Киев под подачу этой воды не будет.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак назвал условия возобновления поставок. Среди них — признание Россией «оккупации» полуострова.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал данное заявление очередной провокацией украинских властей.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.