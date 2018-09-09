В Крыму ответили на заявления Украины о возобновлении подачи воды на полуостров

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Анна Лушникова
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака о том, что Украина может возобновить подачу воды в Крым в случае признания «оккупации» полуострова со стороны России.
В Крыму ответили на заявления Украины о возобновлении подачи воды на полуостров
  • РИА Новости

«Это очередная провокация со стороны украинских властей. С похожим мы сталкивались в период энергоблокады полуострова, когда Украина оставила Крым без той электроэнергии, которая шла с материковой части. Власти тогда также предлагали возобновить снабжение в обмен на то, что в соглашениях, которые будут подписаны, Крым назовут субъектом и частью Украины», — сказал Ганжара.

По его мнению, украинским властям не свойственны нормальные договорные отношения.

«Украина предлагает провокацию. Никто на это соглашаться не будет. Без воды со стороны Северо-Крымского канала полуостров справлялся на протяжении четырёх лет. Несмотря на то что проблема воды существует, для её решения осуществляются различные меры. А с Украиной даже не стоит обсуждать этот вопрос, потому что она не способна на нормальные договорные отношения», — заключил депутат.

Ранее на Украине заявили, что возобновят подачу воды в Крым только в случае признания «оккупации» полуострова со стороны России.

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