На Украине потребовали возобновить поставку воды в Крым

Украинская партия «Оппозиционный блок» потребовала от властей страны «немедленно обеспечить право крымчан на доступ к пресной воде» и отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

«Оппозиционный блок требует отставки Климкина, а также немедленно обеспечить право крымчан на доступ к пресной воде», — говорится в сообщении.

Как отмечается в заявлении, Климкин «должен понести ответственность» за его слова о том, что «Крым нужно оставить без воды».

«Государственный чиновник, открыто призывающий нарушить нормы международного права и обязывающий ограничить крымчан в доступе к воде, должен быть отправлен в отставку и осуждён за геноцид», — заявили в партии.

Ранее Климкин заявил, что Киев «никогда не будет» поставлять воду по контракту, в котором указано «Крым, Россия».

В свою очередь, депутат Верховного совета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН отметил, что полуостров уже четыре года обходится без поставок воды с Украины. По его словам, если говорить о воде, которую используют предприятия и сельхозпроизводители, то в регионе научились экономить, использовать технологию капельного орошения, правильно распределять воду.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.