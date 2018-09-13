Украинский вице-премьер предложил лишать гражданства оппозиционных депутатов

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что ряд депутатов фракции «Оппозиционный блок» стоит лишить гражданства.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Оппоблок» требует отставки Климкина за чёткую позицию по Крыму. Напротив, уже давно пора лишить украинского гражданства некоторых деятелей «Оппоблока» за антигосударственную деятельность, разжигание межконфессиональной вражды и работу против территориальной целостности Украины», — указал он.

"Опоблок" вимагає відставки Клімкіна за чітку позицію по Криму. Навпаки, вже давно слід позбавити українського громадянства деяких діячів "Опоблоку" за антидержавну діяльність, розпалювання міжконфесійної ворожнечі та роботу проти територіальної цілісності України! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 13 сентября 2018 г.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев «никогда не будет» поставлять воду по контракту, в котором указано «Крым, Россия».

В связи с этим партия «Оппозиционный блок» потребовала от властей страны «немедленно обеспечить право крымчан на доступ к пресной воде» и отправить в отставку Климкина.

В свою очередь, депутат Верховного совета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН отметил, что полуостров уже четыре года обходится без поставок воды с Украины.