Украинский вице-премьер предложил лишать гражданства оппозиционных депутатов

Короткая ссылка
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что ряд депутатов фракции «Оппозиционный блок» стоит лишить гражданства.
Украинский вице-премьер предложил лишать гражданства оппозиционных депутатов
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Оппоблок» требует отставки Климкина за чёткую позицию по Крыму. Напротив, уже давно пора лишить украинского гражданства некоторых деятелей «Оппоблока» за антигосударственную деятельность, разжигание межконфессиональной вражды и работу против территориальной целостности Украины», — указал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев «никогда не будет» поставлять воду по контракту, в котором указано «Крым, Россия».

В связи с этим партия «Оппозиционный блок» потребовала от властей страны «немедленно обеспечить право крымчан на доступ к пресной воде» и отправить в отставку Климкина.

В свою очередь, депутат Верховного совета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН отметил, что полуостров уже четыре года обходится без поставок воды с Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить