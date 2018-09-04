Эксперт оценил перспективы запуска энергоблоков новых ТЭС в Крыму

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Эксперт Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы запуска первых энергоблоков Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе.
Эксперт оценил перспективы запуска энергоблоков новых ТЭС в Крыму
  • РИА Новости

«Тут и вопросы эффективности, видимо, будут решаться: что лучше — развивать генерацию в Крыму или дальше использовать энергомост. Думаю, Крым будет развивать крестообразную схему генерации. Чтобы были крупные центры генерации: в центре Крыма — в Симферополе, на юге — в Севастополе, на западе и на востоке», — сказал он.

По его словам, на западе и востоке будут использовать другую схему — возможно, там установят турбины меньшей мощности, но в большем количестве.

После создания этих центров генерации, прогнозирует эксперт, возможны попытки распределённой генерации.

«На этих станциях есть площадки, созданные под новые блоки, поэтому по мере того, как будет развиваться потребление в Крыму, эти станции дадут возможность увеличивать потребление без больших проблем», — добавил Юшков.

В июне заместитель министра энергетики России Андрей Черезов заявил, что первые энергоблоки Таврической и Балаклавской теплоэлектростанций будут введены в эксплуатацию в октябре этого года.

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