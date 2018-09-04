Первые энергоблоки Таврической и Балаклавской теплоэлектростанций будут введены в эксплуатацию в октябре этого года, сообщил заместитель министра энергетики России Андрей Черезов.

«Ввод в эксплуатацию первых энергоблоков крымских ТЭС запланирован на октябрь 2018 года», — сказал Черезов.

Он отметил, что «Технопромэкспорт» смог обеспечить техническую и технологическую готовность первой очереди строительства парогазовых установок электростанций в Севастополе и Симферополе. Первые энергоблоки на каждой ТЭС мощностью 235 МВт каждый.

Черезов сообщил, что на данный момент на электростанциях в полном объёме проведены пусконаладочные работы, предшествующие вводу в эксплуатацию генерирующих объектов. Кроме этого, на ТЭС завершаются испытания. В частности, на станции в Симферополе проводится комплексное опробование оборудования первого энергоблока под нагрузкой. После аналогичная работа будет проведена на Балаклавской ТЭС.

До момента введения в эксплуатацию четвёртой нитки энергомоста в Крым в 2016 году жители полуострова провели в электрической блокаде почти год.