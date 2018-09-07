«У нас нет конкурентов»: на что способны российские самолёты-амфибии

В России будет возрождён проект самого крупного в мире самолёта-амфибии А-40 «Альбатрос» (Бе-42). Об этом рассказал RT генеральный конструктор ПАО «ТАНТК имени Бериева» Юрий Грудинин на проходящей в Геленджике выставке «Гидроавиасалон-2018». По его словам, взлётная масса машины составит 93 тонны, дальность полёта — 11 тыс. км без дозаправки. Также, сообщил топ-менеджер, компания рассчитывает на коммерческий успех других амфибий — Бе-200, Бе-103, Бе-112 и Бе-114. Большой интерес к продукции ОКБ Бериева проявляют не только российские, но и иностранные заказчики из Азиатско-Тихоокеанского региона. Чем уникальны российские самолёты-амфибии, выяснял RT.

Генеральный конструктор ПАО «ТАНТК имени Бериева» Юрий Грудинин рассказал RT о ходе работ по восстановлению производства крупнейшего в мире самолёта-амфибии А-40 «Альбатрос» (Бе-42). Топ-менеджер сообщил, что 93-тонная машина получит обновлённое крыло и турбовентиляторный двигатель ПД-14 с тягой от 9 до 18 тонн. В ближайших планах предприятия — довести «Альбатрос» «до лётной годности».

«Мы сейчас прорабатываем дальнейшую ремоторизацию данного самолёта. Планируем установить на машине новой постройки двигатель ПД-14. Также улучшаем качество крыла. Мы уже провели эскизное проектирование и получили дальность — 11 тыс. километров без дозаправки», — заявил Грудинин корреспонденту RT на проходящей в Геленджике выставке «Гидроавиасалон-2018».

А-40 (Бе-42) — нереализованный из-за распада СССР проект противолодочного самолёта-амфибии для замены Бе-12 «Чайка», которая производилась до 1973 года. В 1990 году «Альбатрос» был принят на вооружение, но в войска так и не поступил. А-40 может оснащаться гидроакустическими буями, минами, бомбами, торпедами и ракетами.

A-40 «Альбатрос»

© Wikimedia Commons

В беседе с RT один из участников выставки, исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, отметил, что А-40 станет патрульным самолётом дальней морской зоны. Также в зависимости от установленного оборудования амфибия сможет выполнять поисково-спасательные операции и даже проводить геологическую разведку.

«Сейчас проводится модернизация планера и крыла «Альбатроса». Правильным решением является и установка ПД-14. После завершения этих работ самолёт потребуется оснастить современным вооружением, которое способно обнаруживать и уничтожать подлодки противника. При дальности полёта в 11 тыс. километров возможности машины будут чрезвычайно велики», — пояснил Пантелеев.

Не имеет аналогов мире

Технологический задел, созданный в рамках проекта Бе-42, не пропал даром и был реализован при разработке в 1990-х годах многоцелевого самолёта-амфибии Бе-200 «Альтаир» взлётной массой 43 тонны. Эта машина активно используется МЧС России для тушения лесных пожаров. Кроме того, её функционал позволяет проводить поисково-спасательные операции, нести патрулирование прибрежных экономических зон, перевозить пассажиров и различные грузы в труднодоступные районы.

По некоторым характеристикам «Альтаир» не имеет аналогов в мире. Например, самолёт ОКБ Бериева может бороться с пожарами в горной местности. В течение 15 секунд машина способна наполнить баки 12 тоннами воды, глиссируя на скорости 150—190 км/ч.

Также по теме Возрождение легенды: как продвигается разработка нового российского самолёта вертикального взлёта и посадки В России с 2017 года ведутся работы по созданию нового самолёта вертикального взлёта и посадки. По словам вице-премьера Юрия Борисова,...

Современное тепловизионное и навигационное оборудование позволяет Бе-200 выполнять свою миссию и в тёмное время суток, и в условиях густой задымлённости. Амфибия прекрасно проявила себя при тушении пожаров не только в российской Сибири, но и в Португалии, Греции и других европейских странах. Заложенные в «Альтаире» технологические инновации позволяют использовать самолёт в течение 50 лет с учётом ремоторизации.

«ТАНТК имени Бериева» уделяет большое внимание продвижению самолёта на отечественном и зарубежном рынках. Заказчик может приобрести амфибию в комплектации с российско-французским турбовентиляторным двигателем SаM-146 (производится в Рыбинске на ПАО «ОДК-Сатурн») или с украинским Д-436ТП (АО «Мотор-Сич»). В беседе с RT Грудинин подчеркнул, что не видит угроз разрыва сотрудничества с иностранными производителями силовых установок.

Топ-менеджер сообщил, что «ТАНТК имени Бериева» ведёт переговоры о поставках «Альтаира» странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Первый твёрдый экспортный контракт будет заключён с Китаем уже в ближайшие месяцы. Он предполагает продажу Пекину четырёх самолётов. В перспективе Грудинин не исключает подписания соглашений с Индонезий, Таиландом и Австралией. До конца 2018 года три единицы Бе-200 должно приобрести Минобороны РФ.

Российский самолёт-амфибия БЕ-200 ЧС

РИА Новости

© Игорь Онучин

По словам генерального конструктора «ТАНТК имени Бериева», предприятие вышло «на нормальный темп» производства — четыре самолёта (Бе-200) в год. Однако стапельная станция позволяет выпускать до восьми самолётов в год. «Если потребуется больше, мы готовы дублировать стапельную оснастку и делать до 20 самолётов», — отметил Грудинин.

«Мы единственная российская компания, которая предлагает самолёт с двумя двигателями (речь идёт о Бе-200. — RT)... В мире у нас нет конкурентов. В Канаде производство подобных самолётов закрыли. Амфибии есть у японцев, но они выполняет патрульные функции и не используется для тушения пожаров», — пояснил топ-менеджер.

«Уникальные машины»

Ровесником Бе-200 является лёгкий многоцелевой самолёт Бе-103. Машина обладает чрезвычайно широким функционалом. Она может использоваться для пассажирских и грузовых перевозок, а также для патрулирования прибрежных районов. Максимальная взлётная масса амфибии составляет 2330 кг, крейсерская скорость — 180—210 км/ч, дальность — 1070 км.

На Бе-103 установлены поршневые оппозитные шестицилиндровые двигатели воздушного охлаждения IO-360ES4 американской Teledyne Continental Motors. В 2000-х годах предприятие рассчитывало на сбыт амфибий в Северной Америке. В итоге США купили только три единицы. На сегодняшний день «ТАНТК имени Бериева» ориентируется на партнёрство с Китаем.

Лёгкий самолёт-амфибия Бе-103

РИА Новости

© Георгий Зимарев

«В настоящее время мы подписали с китайской стороной контракт на лицензионную сборку 350 самолётов, но планируем довести это количество до 1000 машин. Сейчас в Китае эксплуатируется три самолёта комсомольской сборки (речь идёт об авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. — RT)», — рассказал Юрий Грудинин.

Также КНР может стать инвестором в проектах новейших самолётов среднего класса Бе-112 и Бе-114. Машины имеют схожие тактико-технические характеристики. Обе предназначены для грузопассажирских перевозок, выполнения туристических маршрутов и специальных рейсов.

«Самолёты Бе-103, Бе-112 и Бе-114 — это, безусловно, уникальные машины. Например, у Бе-103 современная оригинальная компоновка, самолёт для своего класса обладает прекрасной мореходностью. Его конкурентоспособность на международном рынке поддерживает хорошо зарекомендовавший себя американский двигатель», — подчеркнул Олег Пантелеев.

Кроме того, эксперт положительно оценивает рыночные перспективы Бе-200. По его словам, в целом «ТАНТК имени Бериева» преодолел проблемы, которые мешали развернуть серийное производство этой амфибии, и устранил большинство недостатков, которые выявило Европейское агентство по безопасности полётов (EASA).

«Достаточно сказать, что Бе-200 — единственный в мире реактивный самолёт-амфибия, который выпускается серийно. Это незаменимая машина для эффективного тушения пожаров и проведения спасательных операций. Учитывая рост числа катаклизмов в мире, спрос на Бе-200 будет увеличиваться, в том числе и на Западе», — резюмировал Пантелеев.