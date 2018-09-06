В России началась разработка двигателей для перспективных экранопланов

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Предприятия «Ростеха» разрабатывают силовые установки для перспективных экранопланов. Об этом заявил индустриальный директор авиационного кластера корпорации Анатолий Сердюков.
В России началась разработка двигателей для перспективных экранопланов
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«Полученный (в результате прежних разработок по этой теме. — RT) научно-технический задел позволяет вести разработку силовых установок для перспективных экранопланов, и такие работы в настоящий момент ведутся», — цитирует РИА Новости Сердюкова.

По его словам, предприятия, которые входят в состав ОДК (входит в «Ростех»), имеют опыт в сфере создания силовых установок экранопланов и самолётов-амфибий.

«В советское время был разработан двигатель НК-87 для ракетного корабля-экраноплана проекта «Лунь», для проекта А-90 «Орленок» адаптированы двигатели НК-8 и НК-12, для самолёта-амфибии А-40 «Альбатрос» - двигатели Д-30 и РД-60», — добавил он.

Ранее стало известно, что в России намерены возобновить производство самолёта-амфибии А-40 «Альбатрос».

В конце июля сообщалось, что в рамках государственной программы вооружений до 2027 года будет создан опытный образец экраноплана «Орлан».

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