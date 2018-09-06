В России планируют возобновить производство самолёта-амфибии А-40‍

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Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) занимается проектом, предусматривающим возобновление производства в России самолёта-амфибии А-40 «Альбатрос».

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ОАК в преддверии выставки «Гидроавиасалон-2018».

Как указывает агентство, данный самолёт-амфибия должен был заменить воздушную технику аналогичного класса Бе-12, однако проект был свёрнут после распада СССР.

Уникальность А-40 «Альбатрос» заключается в его максимальной взлётной массе, которая достигает 90 тонн. Отмечается, что в этом плане российский самолёт превосходит все мировые аналоги в данном классе авиации.

Ранее Newinform сообщал, что международная выставка «Гидроавиасалон» будет проходить с 6 по 9 сентября в Краснодарском крае. В Геленджике представят прототипы летательных аппаратов, перспективные разработки в сфере прикладных научных авиационных исследований.

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