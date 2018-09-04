Международная выставка «Гидроавиасалон» пройдёт с 6 по 9 сентября в Краснодарском крае
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В Геленджике представят прототипы летательных аппаратов, перспективные разработки в сфере прикладных научных авиационных исследований.
Например, можно будет увидеть модель лёгкого сверхзвукового самолёта, который планируется использовать в бизнес-авиации. Также будет показан самолёт многоцелевого назначения, способный на короткий взлёт и посадку.
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