Новые указы: Путин произвёл назначения в администрации президента

Владимир Путин подписал ряд указов о назначениях в администрации президента. Большинство руководителей сохранили свои должности. Российский лидер произвёл перестановки на постах начальника управления президента по обеспечению деятельности госсовета и советника по климату. Советником президента на общественных началах будет работать бывший глава администрации Валентин Юмашев.

Президент России Владимир Путин утвердил состав администрации президента. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Практически все начальники управлений администрации сохранили свои посты. Инна Биленкина продолжит занимать должность начальника управления по научно-образовательной политике, Олег Говорун — начальника управления президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками Содружества Независимых Государств, Абхазии и Южной Осетии.

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Александр Голублев будет руководить концелярией президента, Анна Куликова останется на посту начальника управления протокола, а Андрей Липов сохранил должность главы управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Александр Манжосин будет занимать должность начальника управления по внешней политике, Михаил Михайловский — начальника управления по работе с обращениями граждан и организаций, Сергей Новиков — начальника управления по общественным проектам.

Владимир Осипов вновь назначен главой управления по государственным наградам, Сергей Осипов — начальником управления информационного и документационное обеспечения.

Александр Смирнов будет отвечать в администрации за общественные связи и коммуникации, Антон Фёдоров вновь займётся вопросами государственной службы и кадров.

Владимир Симоненко продолжит руководить экспертным управлением президента, Андрей Цыбулин — управлением пресс-службы и информации, Владимир Чернов — управлением по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, Андрей Чоботов — управлением по вопросам противодействия коррупции, Андрей Ярин — управлением по внутренней политике.

На должность уполномоченного по правам ребёнка переназначена Анна Кузнецова.

Единственная перестановка произошла на посту начальника управления президента по обеспечению деятельности госсовета. Пост занял Александр Харичев, который сменил на этой должности Михаила Брюханова. Последний стал заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

С января 2017 года Харичев занимал пост заместителя начальника управления президента России по внутренней политике.

Новые назначения

Кроме того, советником президента России назначен Абубакар Эдельгериев, с 2012 года возглавлявший правительство Чечни. Он рассказал, что будет курировать вопросы климата.

«У нас глобальные вопросы — потепление климата. Россия участвует в международных совещательных органах, советах, Киотском соглашении, Парижском соглашении. Некоторые мы ратифицировали, некоторые нет, там большой объем работы. Это и внутренние вопросы, и внешние в том числе», — цитирует Эдельгериева ТАСС.

Александр Бедрицкий, занимавший пост советника президента по климату, освобождён от своей должности.

«Освободить Бедрицкого Александра Ивановича от должности советника президента Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в указе главы государства.

Абубакар Эдельгериев

РИА Новости

Помимо этого, советником президента на общественных началах назначен Валентин Юмашев, который возглавлял администрацию президента в 1997—1998 годах.

Сокращения помощников и советников

Напомним, 13 июня Владимир Путин утвердил новый состав администрации президента. Большинство сотрудников сохранили свои посты. Так, главой администрации вновь был назначен Антон Вайно, а заместителями руководителя — Алексей Громов и Сергей Кириенко. Должность пресс-секретаря сохранил Дмитрий Песков.

При этом глава государства сократил количество помощников и советников. Помощниками президента стали Дмитрий Калимулин, Анатолий Серышев и Дмитрий Шальков, а Евгений Школов, Игорь Щеголев, Николай Цуканов и Владимир Кожин покинули администрацию.

Из числа советников были уволены Герман Клименко, который курировал вопросы интернета, и Сергей Григоров. Свои посты сохранили Сергей Глазьев, Антон Кобяков, Александра Левицкая, Владимир Толстой, Михаил Федотов и Вениамин Яковлев.