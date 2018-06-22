Путин назначил Юмашева советником президента на общественных началах

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Российский лидер Владимир Путин назначил Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Путин назначил Юмашева советником президента на общественных началах
  • РИА Новости

Об этом сказано в сообщении на сайте Кремля.

«Назначить Юмашева Валентина Борисовича советником президента Российской Федерации на общественных началах», — говорится в указе главы государства.

Юмашев возглавлял администрацию президента в 1997—1998 годах.

Ранее Путин подписал ряд указов о назначениях в Кремле.

Президент России также переназначил Анну Кузнецову на должность уполномоченного при президенте по правам ребёнка.

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