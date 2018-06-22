Путин назначил Юмашева советником президента на общественных началах
- РИА Новости
Об этом сказано в сообщении на сайте Кремля.
«Назначить Юмашева Валентина Борисовича советником президента Российской Федерации на общественных началах», — говорится в указе главы государства.
Юмашев возглавлял администрацию президента в 1997—1998 годах.
Ранее Путин подписал ряд указов о назначениях в Кремле.
Президент России также переназначил Анну Кузнецову на должность уполномоченного при президенте по правам ребёнка.