Путин назначил Юмашева советником президента на общественных началах

Российский лидер Владимир Путин назначил Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Об этом сказано в сообщении на сайте Кремля.

«Назначить Юмашева Валентина Борисовича советником президента Российской Федерации на общественных началах», — говорится в указе главы государства.

Юмашев возглавлял администрацию президента в 1997—1998 годах.

Ранее Путин подписал ряд указов о назначениях в Кремле.

Президент России также переназначил Анну Кузнецову на должность уполномоченного при президенте по правам ребёнка.