Путин переназначил Кузнецову на должность уполномоченного по правам ребёнка

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Президент России Владимир Путин переназначил Анну Кузнецову на должность уполномоченного при президенте по правам ребёнка.
Путин переназначил Кузнецову на должность уполномоченного по правам ребёнка
  • РИА Новости

Указ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Кузнецову Анну Юрьевну Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка», — говорится в сообщении.

Ранее Путин переназначил Николая Патрушева секретарём Совета безопасности России.

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