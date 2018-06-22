Путин переназначил Кузнецову на должность уполномоченного по правам ребёнка

Президент России Владимир Путин переназначил Анну Кузнецову на должность уполномоченного при президенте по правам ребёнка.

РИА Новости

Указ опубликован на сайте Кремля. «Назначить Кузнецову Анну Юрьевну Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка», — говорится в сообщении. Ранее Путин переназначил Николая Патрушева секретарём Совета безопасности России.