Путин переназначил Кузнецову на должность уполномоченного по правам ребёнка
Президент России Владимир Путин переназначил Анну Кузнецову на должность уполномоченного при президенте по правам ребёнка.
- РИА Новости
Указ опубликован на сайте Кремля.
«Назначить Кузнецову Анну Юрьевну Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка», — говорится в сообщении.
Ранее Путин переназначил Николая Патрушева секретарём Совета безопасности России.
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