Путин подписал указы о ряде назначений в Кремле

Президент России Владимир Путин подписал ряд указов о назначениях в Кремле.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.

В частности, Путин назначил Абубакара Эдельгериева своим советником.

Также он назначил Михаила Брюханова замглавы Россотрудничества, освободив его от занимаемой должности.

Анна Куликова назначена начальником управления протокола президента России.

Сергей Новиков назначен начальником управления президента по общественным проектам.

Александр Манжосин назначен начальником управления президента по внешней политике.

Путин назначил Андрея Липова начальником управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Олег Говорун назначен начальником управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

Путин назначил Владимира Симоненко начальником экспертного управления президента.

Андрей Цыбулин назначен начальником управления пресс-службы и информации президента.

Главой управления президента по общественным связям и коммуникациям назначен Александр Смирнов.

Глава государства назначил Андрея Чоботова начальником управления президента по вопросам противодействия коррупции.

Путин назначил Александра Харичева начальником управления президента по обеспечению деятельности Госсовета России.

Андрей Ярин назначен начальником управления президента по внутренней политике.

Путин назначил Инну Биленкину начальником управления президента России по научно-образовательной политике.

Путин назначил Михаила Казаринова заместителем руководителя протокола президента России, Юрия Свиридова — заместителем пресс-секретаря президента России.

Путин освободил Александра Бедрицкого от должности советника президента по климату.

Путин переназначил Юрия Аверьянова первым заместителем секретаря Совета безопасности России, а Сергея Вахрукова, Александра Гребенкина, Рашида Нургалиева, Михаила Попова и Олега Храмова — заместителями.

Также сообщалось, что Путин переназначил Николая Патрушева секретарём Совета безопасности России.

Кроме того, Путин переназначил Анну Кузнецову на должность уполномоченного при президенте по правам ребёнка.