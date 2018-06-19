«Минуя все стандартные процедуры»: МВД намерено упростить предоставление российского гражданства

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Роман Шимаев, Анна Лушникова
Министерство внутренних дел России работает над упрощением процедуры предоставления гражданства РФ соотечественникам. По словам замглавы ведомства Игоря Зубова, среди основных задач — систематизация уже существующих норм. 7 июня президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву проработать меры по либерализации этой сферы. 19 июня RT совместно с МВД запустил проект по оказанию помощи тем проживающим за рубежом соотечественникам, которые хотят вернуться в Россию.
«Минуя все стандартные процедуры»: МВД намерено упростить предоставление российского гражданства
  • © Агентство городских новостей «Москва» / Никеричев Андрей

Заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов сообщил, что ведомство инициирует процедуру упрощения условий предоставления гражданства РФ. Прежде всего это касается вынужденных беженцев с Украины.

«Задача стоит — систематизировать, при необходимости внести изменения в закон и подзаконные акты и обеспечить льготные, понятные и исполнимые условия для предоставления гражданства лицам, которые нуждаются в нём, вынужденно покидают места своего проживания. Прежде всего речь идёт о жителях Украины», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил также, что уже существуют необходимые для решения этого вопроса механизмы, однако они потребуют анализа и систематизации.

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Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву заняться поиском путей упрощения решения всех вопросов, связанных с получением российского гражданства. В частности, отрегулировать ситуацию с трудоустройством беженцев из Донбасса.

«Я глубоко убеждён в том, что мы вообще должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства», — сказал Путин в ходе прямой линии.

Между тем глава государства напомнил, что по этой тематике уже неоднократно обращался к профильным ведомствам и местным властям, поэтому ему неловко вновь слушать о проблемах с трудоустройством людей. Путин подчеркнул, что возвращение соотечественников в Россию является важной мерой в условиях непростой демографической ситуации в стране.

Проект RT

Во вторник, 19 июня, RT совместно с МВД России запустил проект по оказанию помощи соотечественникам, которые проживают за рубежом и хотят вернуться на родину. Предпосылкой для принятия решения о сотрудничестве стала публикация ряда материалов в рамках проекта телеканала «Не один на один».

В частности, была оказана помощь 82-летней уроженке Ленинграда блокаднице Клавдии Мальцевой, которая после распада СССР получила украинский паспорт. В 2014 году, после государственного переворота на Украине, ей перестали платить пенсию и, несмотря на преклонный возраст, она была вынуждена работать.

В 2017 году родственники перевезли пенсионерку в Москву. Она в течение года не могла получить российский паспорт, хотя родилась в Ленинграде. RT выпустил серию репортажей о пенсионерке, а выполнение всех формальностей взяла под личный контроль руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД, и в итоге 18 июня Клавдия Мальцева получила российское гражданство. 

В аналогичной ситуации оказалась 86-летняя Елена Азимова, которая в советские времена 30 лет проработала военным медиком, в том числе на секретных объектах. С 1983 года она проживала в Молдавии, однако в начале 2017 года вернулась в Россию. По словам её сына, пенсионерке выдали вид на жительство лишь спустя 18 месяцев, но отказали в получении гражданства в упрощённом порядке. Отметим, что после публикации RT женщине в МВД пообещали предоставить гражданство. Между тем ошибка в трудовой книжке Азимовой привела к тому, что женщине не оформляют пенсию. В настоящее время она через суд пытается добиться признания легитимности документа, в котором записан её трудовой стаж.

Также добавим, что один из вопросов в ходе прямой линии с Путиным задала 38-летняя беженка из Сирии, гражданка Украины Ирина Баракат, о которой рассказывал RT. Она уже несколько лет проходит лечение в военном госпитале в Санкт-Петербурге.

Когда в Сирии началась война, Ирина осталась в стране с мужем и детьми. В Алеппо она помогала российским военным общаться с местным населением. Однажды в дом, где находилась Баракат и её дети, попал снаряд боевиков. Ирина получила тяжелейшие ранения, ей ампутировали ногу и кисть. В беде ей помогли российские военные: Ирину эвакуировали в Россию и теперь она проходит реабилитацию в военном госпитале.  

С 2016 года Баракат не видела своего мужа и троих детей, проживающих в Сирии. Приехать в РФ они не могут — Ирина не является гражданкой России и не может оформить приглашение для семьи.

Женщина обратилась к Путину в рамках прямой линии. Глава государства пообещал, что Ирина получит российский паспорт. Он также поручил Минобороны найти и доставить в РФ близких женщины.

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Добавим, что в рамках проекта канал RT продолжит поиск соотечественников, которые не могут получить российское гражданство и вернуться на родину из-за различных бюрократических проволочек. А Министерство внутренних дел со своей стороны окажет всевозможную помощь лицам, столкнувшимся с затруднениями.

«Действия МВД находят положительный отклик»

Вопрос вынужденных переселенцев и получение ими гражданства РФ вызывает широкий общественный резонанс после 2014 года. Об этом заявил член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с RT.

«После начала конфликта на Донбассе возник большой поток беженцев в Россию, которые просили политическое убежище и гражданство. Появилось много вопросов, связанных с нашим законодательством. Парламент России в кратчайшие сроки внёс необходимые изменения, но оставались различные проблемные вопросы, связанные с регламентом МВД, в результате которых беженцы нередко депортировались обратно на Украину. Это вызывало очень серьёзный общественный резонанс. Но после были внесены дополнительные поправки, которые сегодня позволяют работать в полной мере над предоставлением российского гражданства.

И МВД сейчас делает то, что сразу же находит положительный отклик среди беженцев и их родственников», — подчеркнул сенатор.

В свою очередь руководитель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов рассказал о позиции нижней палаты парламента.

«Этот вопрос поставил президент, и говорил об этом неоднократно. У нас также есть позиция Государственной думы, которая не раз вела обсуждения по этому поводу. Все жители, имеющие паспорта Луганской и Донецкой народной республик или проживающие на этих территориях, а также беженцы, должны иметь право на упрощённое получение гражданства, минуя все стандартные процедуры», — подчеркнул депутат.

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