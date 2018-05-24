В России предложили упростить получение паспорта для лиц без гражданства

МВД России подготовило законопроект о новых документах, удостоверяющих личность лиц без гражданства, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Как заявили в пресс-центре ведомства, отдельные категории граждан, имеющие временный документ, с 1 января 2020 года смогут получать российский паспорт без учёта требований о проживании по виду на жительство в течение пяти лет непрерывно, наличия законного источника средств к существованию, владения русским языком и без представления разрешения на временное проживание.

В настоящее время такие условия распространяются на обладателей паспортов СССР, прибывших в Россию до ноября 2002 года, и их детей, если у них нет иностранного гражданства. Срок действия этих норм — до 1 января 2020 года.

Временный документ, удостоверяющий личность людей без гражданства, намерены выдавать тем, у кого нет паспорта или есть паспорт гражданина СССР образца 1974 года.

В МВД отметили, что новое удостоверение личности позволит находиться на территории России на легальных основаниях.

Ранее сообщалось, что в России число выданных иностранцам трудовых патентов за пять лет возросло на 30%.