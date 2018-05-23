В России число выданных иностранцам трудовых патентов за пять лет возросло на 30%

Число выданных патентов, необходимых для работы иностранным гражданам, которые прибывают в Россию в безвизовом порядке, возросло на 30% (2017 год — 1 682 622 патента, 2012 год — 1 284 849). Такие данные RT предоставили в МВД России.

Практически в полтора раза увеличилось число работающих в России граждан Узбекистана (2017 год — 973 355 патентов, 2012 год — 674 260 патентов), более чем в полтора — приезжих из Таджикистана (2017 год — 468 289 патентов, 2012 год — 283 568). Эти страны в 2017 году занимали первое и второе места по числу выданных их гражданам патентов для работы в России.

На третьем месте в прошлом году были украинцы (2017 год — 132 955 патентов), следом идут граждане Молдавии (2017 год — 53 246 патентов). Замыкают пятёрку лидеров выходцы из Азербайджана (2017 год — 54 715 патентов).

Ранее в МВД России сообщили RT, что иностранцы стали чаще получать гражданство России. Число людей, выбравших российский паспорт, с 2012 по 2017 год выросло почти в три раза.

