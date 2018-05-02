За пять лет число получивших российское гражданство иностранцев выросло почти втрое
- Reuters
Согласно информации ведомства, в 2017 году больше всего российских паспортов выдали украинцам — 85 119, что почти в семь раз выше показателя пятилетней давности.
На втором месте в минувшем году оказались выходцы из Казахстана — 40 718 человек (в 2017 году — 14 585), на третьем — из Таджикистана (29 039 документов против 9773).
В пятёрку стран, выходцы из которых чаще других получают российское гражданство, вошли также Армения (25 144 человека) и Узбекистан (23 334 человека).
Подробнее — в материале RT.