За пять лет число получивших российское гражданство иностранцев выросло почти втрое

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Число иностранцев, получивших российское гражданство, в период с 2012 по 2017 год увеличилось почти в три раза — с 95 737 до 257 822 человек. Такие данные RT предоставили в МВД.
За пять лет число получивших российское гражданство иностранцев выросло почти втрое
  • Reuters

Согласно информации ведомства, в 2017 году больше всего российских паспортов выдали украинцам — 85 119, что почти в семь раз выше показателя пятилетней давности. 

На втором месте в минувшем году оказались выходцы из Казахстана — 40 718 человек (в 2017 году — 14 585), на третьем — из Таджикистана (29 039 документов против 9773).

В пятёрку стран, выходцы из которых чаще других получают российское гражданство, вошли также Армения (25 144 человека) и Узбекистан (23 334 человека).

Подробнее — в материале RT.

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