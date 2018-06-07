Путин заявил о необходимости либерализации приобретения гражданства России

Президент России Владимир Путин заявил, что надо пойти по пути либерализации приобретения гражданства России.

«Я глубоко убеждён в том, что мы вообще должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства», — сказал Путин в ходе прямой линии.

Ранее стало известно, что МВД России подготовило законопроект о новых документах, удостоверяющих личность лиц без гражданства. Как заявили в пресс-центре ведомства, отдельные категории граждан, имеющих временный документ, с 1 января 2020 года смогут получить российский паспорт без учёта требований о проживании по виду на жительство в течение пяти лет непрерывно, наличия законного источника средств к существованию, владения русским языком и без представления разрешения на временное проживание.

В настоящее время такие условия распространяются на обладателей паспортов СССР, прибывших в Россию до ноября 2002 года, и их детей, если у них нет иностранного гражданства. Срок действия этих норм — до 1 января 2020 года.