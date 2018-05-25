Недосягаемый паспорт: почему соотечественникам за рубежом сложно получить российское гражданство

Российские соотечественники, которые живут за рубежом и хотят вернуться на родину, нередко сталкиваются с серьёзными проблемами, несмотря на существование специальных программ. Из-за бюрократических проволочек люди не могут вовремя подать необходимые документы, иногда теряя при этом право на упрощённый процесс получения паспорта. Эксперты рассказали RT, что главное препятствие, с которым сталкиваются желающие вернуться в Россию, — это необходимость отказаться от гражданства другой страны.

RT опубликовал серию материалов о соотечественниках, которые вернулись в Россию и пытаются получить гражданство. Эти истории наглядно демонстрируют, с какими проблемами сталкиваются люди при оформлении необходимых документов и как на этот процесс влияет человеческий фактор и сложность бюрократических процедур.

Например, Андрей Миронов, русский по национальности, но родившийся в Узбекистане, подал заявление на получение гражданства по программе «Признание носителем русского языка». Носителем его признали, однако из-за бюрократических проволочек он не может собрать необходимый пакет документов. Сейчас у него заканчивается временная регистрация. Если Андрей не успеет подать документы до окончания действия миграционной карты, то он уже не сможет прибегнуть к помощи программы, поскольку ею можно воспользоваться всего один раз.

22-летний Максим Мосунов получил паспорт гражданина РФ ещё подростком, когда переехал из Казахстана в Россию, к родному отцу. Однако через четыре года выяснилось, что из-за ошибки УФМС выданный паспорт не был зарегистрирован, а по номеру его заявки россиянином стал выходец из Закавказья. В итоге Мосунов стал человеком без гражданства. Впрочем, после выхода на сайте RT материала о сложившейся ситуации Мосунов сообщил, что ему одобрили получение вида на жительство.

Пережившая блокаду Ленинграда и артиллерийские обстрелы в Донецке Клавдия Мальцева была вынуждена доказывать своё право на российское гражданство в течение года.

Специалисты миграционной службы отправили 82-летнюю женщину получать паспорт в порядке общей очереди несмотря на то, что она родилась в Ленинграде и является ветераном Великой Отечественной войны. В итоге пенсионерке пришлось несколько раз ездить в миграционный центр столицы, расположенный в Новой Москве, в 50 км от МКАД.

И только после того, как ситуацию взяла на личный контроль начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Ольга Кириллова, заявление Мальцевой приняли на рассмотрение в льготном статусе.

86-летняя уроженка Иркутской области Елена Азимова 30 лет проработала в СССР военным медиком, а в 1983 году переехала в Молдавию. Полтора года назад она возвратилась в Россию. Но получить гражданство по упрощённой форме женщина не смогла. В ФМС без объяснения причин ей предложили подождать оформления паспорта пять лет. И эти случаи — далеко не единственные.

Елена Азимова

© Фото из личного архива

«Одни разговоры и очень мало дел»

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина Затулина, проблемы с получением гражданства возникают из-за подмены понятий.

«У нас утвердилась ошибочная практика. Мы говорим о желании поддержать соотечественников, а на самом деле рассматриваем их исключительно как трудовой ресурс. Даже в рамках госпрограммы по переселению. Существует разница между идеей репатриации, то есть возвращения на родину, и миграцией по трудовым причинам», — считает Затулин.

Депутат вносил в Госдуму три законопроекта, касающихся наших соотечественников, которые находятся на территории РФ без российского гражданства, но ни одна из предложенных инициатив не была одобрена.

Затулин отмечает, что зачастую люди сталкиваются с трудностями из-за требования отказаться от гражданства другой страны, прежде чем подавать документы на получение паспорта РФ.

«Вроде бы должна быть система, которая всё это в щадящем режиме организовывает (процесс оформления гражданства для соотечественников, которые хотят вернуться в Россию. — RT), но подобная система так и не сложилась, — комментирует Затулин. — Чтобы представить подтверждение о выходе из гражданства, например, Украины, до прошлого года требовалось предоставить справку от самой Украины о том, что человек вышел из гражданства. Естественно, сама Украина таких справок не выдавала».

Эксперт считает, что требование выхода из гражданства противоречит обязательствам, которые прописаны в законе «О государственной политике в отношении соотечественников за рубежом» 1999 года.

«Мы им всем обещали упрощённое гражданство: и тем, кто собирается вернуться в Россию, и тем, кто живёт за её пределами, — комментирует Затулин. — Почему бы всем этим людям не быть ещё и гражданами России, если они этого хотят? Разработчики прошлого закона о гражданстве требуют обязательного выхода из гражданства страны проживания. В результате мы не можем толком паспортизировать нашу диаспору за пределами РФ — надо, чтобы они сюда приехали. А когда они сюда приезжают, вступают в силу другие правила: их заставляют ждать, обивать пороги и выполнять массу невыполнимых условий. Поэтому у нас, к сожалению, одни разговоры и очень мало дел».

94% приезжих — люди трудоспособного возраста

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников также считает, что процесс получения российского гражданства станет существенно проще, если не будет необходимости отказываться от гражданства другого государства. По его словам, ряд чиновников выступают против этого шага, поскольку опасаются, что такое решение спровоцирует неконтролируемый поток желающих получить российской паспорт.

Работа многофункционального миграционного центра

© Агентство городских новостей «Москва»

«Мне кажется, что это несущественное основание для отказа — считать, что понаедут за пенсией и за деньгами. К примеру, Израиль принимает всех: и пенсионеров, и ветеранов. Но наши эксперты говорят, что 94% приезжих — это люди трудоспособного возраста, которые поднимут демографию, трудовой резерв и экономику», — отмечает Калашников.

На недавнем заседании Совета по правам человека, который был посвящён проблемам миграционного законодательства, участники отметили большое число отказов на участие в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Причём сотрудники миграционных центров, по мнению правозащитников, зачастую отказывают заявителям по непредусмотренным законом основаниям (стаж работы, профессия, возраст и др.). Отсутствует прозрачность в работе комиссий, из-за чего принимаемые решения носят субъективный характер.

В миграционных центрах, по мнению экспертов, не хватает сотрудников, образуются большие очереди, и поэтому участники госпрограммы не успевают оформить документы в срок.

Для решения существующих проблем члены СПЧ предлагают, в частности, амнистировать бывших граждан СССР и их потомков, проживавших в России в течение пяти лет и ставших «нелегалами поневоле», выдав им вид на жительство и право на получение гражданства. Члены совета также рекомендуют разработать процедуру дистанционной подачи документов для участия в госпрограмме.

Предложения МВД

Председатель комиссии по нормативно-правовым инициативам совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский считает, что нехватка сотрудников в миграционных службах провоцирует появление так называемых боковушек, в которых предлагают за определённую сумму оформить гражданство в ускоренном порядке. При этом, по мнению Московского, интерес в появлении таких контор сосредоточен в низовом бюрократического аппарате.

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«По факту получается так, что они получают незаконные источники доходов... В принципе, это можно исправить за пару месяцев. Поставить перед юристами чёткую и понятную задачу максимально упростить приём людей в российское гражданство», — уверен Московский.

Эксперты также отмечают, что в законодательстве отсутствует правовой акт об основном документе, удостоверяющем личность лица без гражданства, в связи с чем бывшие граждане СССР и их потомки не могут получить в России медицинское и социальное обеспечение, а также возможность трудоустройства.

В пресс-центре МВД RT рассказали, что ведомство вносит необходимые изменения в миграционное законодательство для упрощения порядка получения гражданства русскими людьми. В частности, по словам представителей Главного управления по вопросам миграции (ГУМВ), в 2017 году в закон «О гражданстве» внесены изменения, упрощающие процедуру для граждан Украины, являющихся носителями русского языка.

«В настоящее время МВД России подготовлен проект федерального закона, упрощающий процедуру приобретения гражданства Российской Федерации участниками государственной программы, носителями русского языка, а также выпускниками вузов, с отличием закончивших наши учебные заведения», — заявили в ведомстве.

МВД выступило с предложением освободить от обязательной сдачи экзамена по русскому языку при получении российского гражданства граждан Украины и Белоруссии. В рамках упрощённой процедуры также смогут получить гражданство иностранные студенты, с отличием окончившие российские вузы и пожелавшие остаться на территории страны. Кроме того, МВД готовит к внесению в Госдуму законопроект, который позволит соотечественникам при переселении в РФ вместо регистрации вставать на учёт в органах внутренних дел по месту съёма жилья.

Согласно официальной статистике МВД, за январь — апрель 2018 года российское гражданство получили 82 027 человек, при этом в страну прибыли и были поставлены на учёт 32 479 соотечественников и членов их семей. В прошлом году эти цифры составили 77 908 и 35 776 человек соответственно.