Женщина, 30 лет проработавшая в СССР военным медиком, не может получить пенсию в России

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В конце мая 2018 года RT уже рассказывал о бюрократических трудностях, с которыми столкнулась 86-летняя Елена Азимова. Полтора года назад она вместе со своим сыном Сергеем вернулась в Россию из Молдавии, где жила с 1983 года. Женщине долго отказывали в выдаче российского паспорта в упрощённом порядке, хотя она родилась в России и более 30 лет работала военным медиком. После публикации RT женщине пообещали предоставить гражданство. Однако у Азимовой есть и другая проблема — чиновники не хотят оформлять ей пенсию из-за ошибки в трудовой книжке.

Возвращение на родину

Елена Азимова родилась во время Великой Отечественной войны, долго жила в Выборге, где работала в больнице, а потом в течение 18 лет трудилась медсестрой в военном госпитале на Камчатке. Выйдя на пенсию, Азимова вместе с сыном уехала жить в Молдавию, а в начале 2017-го они вернулись в родной Выборг.

В начале мая 2018 года, когда женщина получила вид на жительство и попыталась оформить пенсию, оказалось, что из-за ошибки в трудовой книжке, выданной в выборгской больнице, пенсия ей не положена — в документе был неверно указан год рождения.

«Дело в том, что в войну справка о рождении была утеряна, — пояснял ранее RT её сын Сергей Азимов. — Вышло так, что возраст ей определяли немецкие пленные врачи — других вариантов тогда в войну не нашли. Они выдали ей справку, где был указан 1932 год рождения. Спустя много лет, когда мы уезжали из Молдавии на ПМЖ в Россию, местные чиновники сделали запрос в архивы Иркутска. Оказалось, что там сохранились какие-то документы, по которым смогли установить, что мать на самом деле родилась в 1931 году. То есть всю жизнь она прожила с неправильной датой в документах».

В итоге, в новых российских документах Азимовой стоит уже корректная дата рождения, но исправить ошибку в трудовой книжке, которая была заведена десятки лет назад, оказалось невозможно.

«Мы обращались в больницу в Выборге, которая заводила трудовую, — говорит Азимов. — Там только развели руками и сказали, что не могут ничего исправить. Потом обращались в суд, но он отказался признать документ законным».

«Столько лет работы в воинских частях не дали права жить нормально, и в итоге на старости лет я осталась без копейки»— рассказывала RT сама Елена Азимова. — Мне очень обидно, что моя родная страна вот так забывает своих граждан — военных, которые отдали ей долг сполна».

За пенсией в суд

Между тем в пресс-службе Пенсионного фонда России утверждают, что не могут начать выплачивать женщине пенсию.

«Действительно, в подразделении пенсионного фонда в Выборге документы у женщины не приняли из-за ошибки в трудовой, — заявили RT в пресс-службе Пенсионного фонда России. — Из-за неверно указанного года рождения документ не может считаться легитимным, поэтому оформить ей пенсию с такой трудовой невозможно. Сотрудники управления предложили женщине обратиться к работодателю, оформившему книжку, или в суд, чтобы решить проблемы с некорректными данными в документе».

При этом, по словам представителя ведомства, после первого обращения Азимой в пенсионом фонде «начали вести работу по подтверждению трудового стажа женщины».

В итоге, чиновники, уже почти полтора года подтверждают стаж Азимовой, делая запросы работодателям женщины.

«Некоторые периоды были подтверждены. Эта работа до сих пор продолжается», — пояснили в Пенсионном фонде.

«На самом деле, Пенсионный ещё давно фонд получил подтверждения из всех мест, где работала мама — из ЦРБ в Выборге и военной базы на Камчатке, — комментирует слова чиновников Сергей Азимов. — Запросы они действительно отправили еще полтора года назад — в феврале 2017-го. Потом маме сказали, что пенсию смогут оформить только когда она получит Разрешение на временное проживание. Когда маме дали РВП, в пенсионном фонде поставили новое условие — получение вида на жительство. Когда и этот документ был у матери на руках — увидели, что год рождения не тот указан в трудовой, и отправили её в суд».

Один суд Азимова уже проиграла. Сейчас женщина вновь пытается в судебном порядке добиться признания легитимности трудовой книжки.

Нет пенсии — нет паспорта

Стоит отметить, что ранее Елене Азимовой несколько раз отказывали в получении российского гражданства в упрощенном порядке.

После публикации RT чиновники заявили, что право получить паспорт на льготных основаниях у Азимовой всё же есть.

Однако, из-за материальных проблем женщина до сих пор не может подготовить необходимые для этого документы.

«Мать болеет, и все деньги уходят на лекарства, — говорит сын Азимовой. — А там почему-то требуют делать нотариально заверенные копии всех без исключения документов. Вместе с госпошлиной на оформление нужно около 10 тысяч. Таких денег у нас пока просто нет. Государство не платит матери вообще ничего, а моих заработков едва хватает на еду и таблетки».