«Качество обучения повысится»: в Минобороны рассказали о реформировании военных кафедр в вузах
- © Валерий Титиевский / РИА Новости
Заместитель министра обороны России Николай Панков рассказал, какие изменения произойдут при реформировании военных кафедр в гражданских вузах. По словам представителя Минобороны, под термином «военный учебный центр» подразумевается единая унифицированная структура. Он напомнил, что с 2008 года в вузах существуют две структуры — военная кафедра и учебный военный центр.
«В 2008 году мы дозрели до очень серьёзного, абсолютно нехарактерного для нашей армии решения: организовать подготовку кадровых офицеров по инженерным, технологичным, наукоёмким специальностям в гражданских вузах. В дополнение к военным кафедрам в гражданских вузах появились учебные военные центры», — приводит слова Панкова ТАСС.
При этом, по его словам, эти структуры работают в одних и тех же учебных аудиториях и на полигонах, а также задействуют одинаковое вооружение и военную технику, что привело к идее оптимизировать их работу путём объединения в единую «вертикаль» — «военный учебный центр».
«Он будет реализовывать все три программы военного обучения: подготовка офицеров запаса, кадровых офицеров, рядовых и сержантов запаса… Не предполагается сокращать военную подготовку студентов», — сказал представитель оборонного ведомства.
Панков также отметил, что преподаватели военных кафедр не окажутся без работы, поскольку объёмы обучения лишь возрастут. Представитель Минобороны также добавил, что инициатива одобрена ректорским сообществом и всеми федеральными органами исполнительной власти.
- Здание Министерства обороны РФ
- © Наталья Селивёрстова / РИА Новости
«У нас нет серьёзных нареканий к качеству подготовки и военнослужащих запаса, и кадровых офицеров. Сто процентов выпускников гражданских вузов, которых мы готовим для службы на офицерских должностях, идут служить — и очень хорошо служат», — пояснил он.
Согласно данным оборонного ведомства, структуры военной подготовки существуют в 87 вузах РФ, а в сентябре будет рассматриваться вопрос о создании ещё шести военных кафедр. В настоящее время в них обучается порядка 61 тыс. студентов, из которых 16,5 тыс. станут кадровыми офицерами, ещё 10,5 тыс. готовятся по программам подготовки офицеров запаса, а 34,2 тыс. — по программам подготовки сержантов и солдат запаса.
5 июня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об отмене военных кафедр в вузах и замене их военными учебными центрами. Цель документа — повышение эффективности управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки.
«С целью более эффективного совместного использования имеющейся у этих подразделений учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники законопроектом предлагается заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры», — говорится в сообщении на сайте правительства.
«Будут собраны лучшие педагоги»
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин считает, что преобразование военных кафедр в военные центры положительно отразится на уровне подготовки студентов. «Военная подготовка ведётся лучше всего на базе военных центров, потому что там сосредотачиваются профессиональные кадры и методики», — пояснил он в эфире радио Sputnik.
В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с RT также отметил, что инициатива приведёт к качественному росту обучения военной подготовке.
«Там будут собраны лучшие педагоги, студенты смогут заниматься не только теорией. Им предоставят технику, которая используется в войсках, занятия можно будет проводить на полигонах. Студенты смогут проходить практику и подготовку на базе воинских частей», — подчеркнул собеседник.
«Благодаря этому предложению повысится качество обучения, ведь военных кафедр очень много. Вузы пытаются таким образом привлечь новых студентов, но не всегда подбирают высококвалифицированных преподавателей. Поэтому в Минобороны и решили создать учебные центры», — объяснил Литовкин.
Вопрос о преобразовании формата обучения военной подготовке будет тщательно обсуждаться. Об этом в беседе с RT заявил член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин.
«Будут разные точки зрения, не думаю, что все будут высказываться единогласно. В этом вопросе надо всё хорошо изучать, взвесить все за и против. Необходимо принять взвешенное решение», — заявил он.
Он отметил, что в настоящее время этот вопрос обсуждается теоретически, изучаются аргументы Минобороны и вузов.
«Будет более систематизированное, более качественное профильное образование. Соответственно выделяемые средства будут использоваться эффективнее в учебных заведениях», — пояснил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
- В Российском технологическом университете прокомментировали законопроект о военной подготовке в вузах
- В Минобороны оценили перспективы создания военных учебных центров в вузах
- В Минобороны уточнили планы по программе военной подготовки в гражданских вузах
- Эксперт прокомментировал решение о ликвидации военных кафедр в вузах