«Качество обучения повысится»: в Минобороны рассказали о реформировании военных кафедр в вузах

Преобразование структур военной подготовки студентов в гражданских вузах подразумевает создание единой унифицированной системы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По словам замглавы оборонного ведомства Николая Панкова, в рамках реформы не планируется менять программу и объёмы обучения. Инициатива была одобрена федеральными органами исполнительной власти и ректорами вузов. 5 июня соответствующий законопроект был внесён в нижнюю палату парламента РФ. По мнению экспертов, реформа повысит качество обучения студентов.

Заместитель министра обороны России Николай Панков рассказал, какие изменения произойдут при реформировании военных кафедр в гражданских вузах. По словам представителя Минобороны, под термином «военный учебный центр» подразумевается единая унифицированная структура. Он напомнил, что с 2008 года в вузах существуют две структуры — военная кафедра и учебный военный центр.

«В 2008 году мы дозрели до очень серьёзного, абсолютно нехарактерного для нашей армии решения: организовать подготовку кадровых офицеров по инженерным, технологичным, наукоёмким специальностям в гражданских вузах. В дополнение к военным кафедрам в гражданских вузах появились учебные военные центры», — приводит слова Панкова ТАСС.

При этом, по его словам, эти структуры работают в одних и тех же учебных аудиториях и на полигонах, а также задействуют одинаковое вооружение и военную технику, что привело к идее оптимизировать их работу путём объединения в единую «вертикаль» — «военный учебный центр».

«Он будет реализовывать все три программы военного обучения: подготовка офицеров запаса, кадровых офицеров, рядовых и сержантов запаса… Не предполагается сокращать военную подготовку студентов», — сказал представитель оборонного ведомства.

Панков также отметил, что преподаватели военных кафедр не окажутся без работы, поскольку объёмы обучения лишь возрастут. Представитель Минобороны также добавил, что инициатива одобрена ректорским сообществом и всеми федеральными органами исполнительной власти.

Здание Министерства обороны РФ

© Наталья Селивёрстова / РИА Новости

«У нас нет серьёзных нареканий к качеству подготовки и военнослужащих запаса, и кадровых офицеров. Сто процентов выпускников гражданских вузов, которых мы готовим для службы на офицерских должностях, идут служить — и очень хорошо служат», — пояснил он.

Согласно данным оборонного ведомства, структуры военной подготовки существуют в 87 вузах РФ, а в сентябре будет рассматриваться вопрос о создании ещё шести военных кафедр. В настоящее время в них обучается порядка 61 тыс. студентов, из которых 16,5 тыс. станут кадровыми офицерами, ещё 10,5 тыс. готовятся по программам подготовки офицеров запаса, а 34,2 тыс. — по программам подготовки сержантов и солдат запаса.

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5 июня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об отмене военных кафедр в вузах и замене их военными учебными центрами. Цель документа — повышение эффективности управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки.

«С целью более эффективного совместного использования имеющейся у этих подразделений учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники законопроектом предлагается заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры», — говорится в сообщении на сайте правительства.

«Будут собраны лучшие педагоги»

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин считает, что преобразование военных кафедр в военные центры положительно отразится на уровне подготовки студентов. «Военная подготовка ведётся лучше всего на базе военных центров, потому что там сосредотачиваются профессиональные кадры и методики», — пояснил он в эфире радио Sputnik.

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с RT также отметил, что инициатива приведёт к качественному росту обучения военной подготовке.

«Там будут собраны лучшие педагоги, студенты смогут заниматься не только теорией. Им предоставят технику, которая используется в войсках, занятия можно будет проводить на полигонах. Студенты смогут проходить практику и подготовку на базе воинских частей», — подчеркнул собеседник.

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«Благодаря этому предложению повысится качество обучения, ведь военных кафедр очень много. Вузы пытаются таким образом привлечь новых студентов, но не всегда подбирают высококвалифицированных преподавателей. Поэтому в Минобороны и решили создать учебные центры», — объяснил Литовкин.

Вопрос о преобразовании формата обучения военной подготовке будет тщательно обсуждаться. Об этом в беседе с RT заявил член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин.

«Будут разные точки зрения, не думаю, что все будут высказываться единогласно. В этом вопросе надо всё хорошо изучать, взвесить все за и против. Необходимо принять взвешенное решение», — заявил он.

Он отметил, что в настоящее время этот вопрос обсуждается теоретически, изучаются аргументы Минобороны и вузов.

«Будет более систематизированное, более качественное профильное образование. Соответственно выделяемые средства будут использоваться эффективнее в учебных заведениях», — пояснил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.