В Российском технологическом университете прокомментировали законопроект о военной подготовке в вузах

Начальник военной кафедры Российского технологического университета, полковник запаса, кандидат военных наук Аркадий Каргапольцев в разговоре с RT прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект об отмене военных кафедр в вузах и замене их военными учебными центрами.

«В нашем университете одна форма подготовки — офицер запаса и солдат запаса, то есть военная кафедра. Нас коснётся переименование, никаких других потрясений не будет. Военная кафедра готовит мобилизационный резерв — солдат, офицеров и сержантов запаса. А учебный военный центр — кадровых офицеров, которые после окончания учебного заведения идут на три года служить в вооружённые силы. Человек подписывает контракт сразу при поступлении в университет», — сказал Каргапольцев.

Ранее правительство внесло в Госдуму проект закона об отмене военных кафедр в вузах и замене их военными учебными центрами.