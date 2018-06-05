«Адаптация под потребности Минобороны»: почему в российских вузах могут упразднить военные кафедры

В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене военных кафедр в российских вузах. Согласно разработанному в Минобороны документу, их предлагается заменить на военные учебные центры. Это позволит унифицировать подразделения военной подготовки и повысить эффективность обучения. RT обсудил с экспертами инициативу ведомства.

Правительство представило Госдуме на рассмотрение законопроект об отмене военных кафедр в российских гражданских вузах. Их, согласно документу, подготовленному Минобороны России, следует заменить на военные учебные центры.

«Цель законопроекта — повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки», — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что эти изменения благотворно скажутся и на самом процессе обучения, так как он будет унифицирован.

Как отметил главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко, нововведение поможет сбалансировать военную подготовку в вузах.

«Военные учебные центры более адаптированы под потребности Министерства обороны по подготовке всех категорий военнослужащих, начиная от сержантского состава и заканчивая офицерами. Там будет вестись подготовка по военно-учётным специальностям. Речь идёт о том, чтобы студенты без отрыва от учебного процесса полноценно могли заниматься военной подготовкой, получая соответствующие навыки», — пояснил он в беседе с RT.

Кафедра или центр

В настоящий момент в России действует несколько видов структурных подразделений военной подготовки. Так, студенты имеют возможность поступать на военные кафедры и в военные учебные центры.

На военной кафедре студенты обучаются от 18 до 30 месяцев в зависимости от выбранной военно-учётной специальности. Они раз в неделю посещают занятия по военной подготовке, им начисляется доплата к базовой стипендии от Министерства обороны. После выпуска студенты получают звания офицера, сержанта (старшины) или солдата (матроса) запаса. Также они обязаны пройти сборы, которые обычно длятся около месяца. По их окончании учащиеся освобождаются от срочной службы, но могут заключить контракт.

В военном центре студент заключает с центром договор, следуя которому он учится дольше — на протяжении всего пребывания в вузе, посвящая занятиям также один день в неделю. При этом доплата от Минобороны в несколько раз превышает ту, которая положена на военной кафедре. По окончании обучения ему присваивается офицерское звание, а затем он должен отслужить по контракту.

«Военная кафедра готовит мобилизационный резерв — солдат, офицеров и сержантов запаса. А учебный военный центр — кадровых офицеров, которые после окончания учебного заведения идут на три года служить в вооружённые силы. Человек подписывает контракт сразу при поступлении в университет», — рассказал RT начальник военной кафедры Российского технологического университета, полковник запаса, кандидат военных наук Аркадий Каргапольцев.

При этом если студент был отчислен во время обучения, нарушил устав УВЦ или перестал соответствовать требованиям военно-учётной специальности, в том числе и по состоянию здоровья, то договор с ним расторгается.

«Гражданин, с которым договор об обучении в УВЦ расторгнут по неуважительным причинам, а также отказавшийся заключить контракт о прохождении военной службы после окончания вуза, возмещает средства федерального бюджета, затраченные на его военную подготовку», — следует из пояснений Минобороны.

Концентрация кадров

По мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, Минобороны таким образом пытается объединить военных специалистов и подогнать военное образование в гражданских вузах под единые стандарты.

«Военным кафедрам не хватает офицеров запаса или действующих офицеров, которые могли бы преподавать. Происходит распыление знаний по различным вузам, поэтому удобнее создавать учебные центры, где студенты в определённые дни недели будут заниматься. Например, выделяется день для 3—4 вузов, и они весь день занимаются в этом учебном центре. Экономятся средства, создаётся концентрация самых сильных преподавателей, есть возможность выйти на полигон, где можно на практике отработать те действия, которые они изучали на военной кафедре», — рассказал он RT.

С ним согласен и первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников. Он отметил, что таким образом удастся повысить качество военной подготовки в вузах.

«Инициатива может только поддерживаться. Речь идёт о совершенствовании военной подготовки для выпускников высших учебных заведений. Здесь предусматривается увеличение количества часов на практическое обучение, более широкое задействование специалистов военного профиля. То есть речь идёт о получении более качественного военного образования», — пояснил RT Серебренников.

За единство

Отметим, законопроект о замене военных кафедр на единые военные учебные центры правительство одобрило на прошлой неделе, 31 мая.

По данным Минобороны, с 2008 года подобные центры открыты в 37 российских вузах. Параллельно с ними появляются и новые военные кафедры. В частности, глава ведомства Сергей Шойгу 29 мая сообщал, что в 2017 году в высших учебных заведениях открылись 12 новых кафедр.

«Продолжаем открывать в учебных заведениях новые военные кафедры. В прошлом году открыли пять в Центральном федеральном округе, по три — в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах и одну кафедру в Дальневосточном округе», — отмечал ранее Шойгу.