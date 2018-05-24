Шмелёва рассказала о создании научного кластера из трёх лабораторий в Сочи

Научно-исследовательские лаборатории будут созданы в рамках российского образовательного центра «Сириус» при участии высокотехнологичных больших компаний, что позволит разработать новые образовательные технологии, рассказала руководитель центра Елена Шмелёва.

«Фонд «Талант и успех» создаёт в Имеретинском районе научный кластер, он будет состоять из трёх лабораторий, трёх больших научных центров. Первый из них — это «Генетика и наука о жизни», второй — «Информационные технологии и искусственный интеллект». И лаборатория, которая уже сейчас открыта, — «Когнитивные исследования в области образования», — рассказала Шмелёва в ходе Петербургского международного экономического форума.

По её словам, это позволит предложить новые образовательные технологии для стратегии научно-технологического развития России. При этом ожидается открытие офисов больших компаний, которые могли бы выдвинуть на площадку свои исследовательские подразделения.

«Научный кластер займётся разработкой фундаментальных прикладных исследований, а также принципиально новых образовательных программ на их базе», — уточнила она.

В феврале сообщалось, что новый концертный комплекс «Сириус» будет построен в Олимпийском парке в Сочи в течение трёх лет.