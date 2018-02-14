В Сочи построят новый концертный комплекс «Сириус»

Новый концертный комплекс «Сириус» будет построен в Олимпийском парке в Сочи.

Отмечается, что его планируется возвести в течение трёх лет. В нём будет два зала: большой — на 1,2 тыс. зрителей и камерный — на 300 человек.

По задумке архитекторов, здание будет воплощать в себе принципы многофункционального открытого пространства, где, помимо самих залов, есть возможность организации концертов и фестивалей на открытом воздухе.

Уточняется, что за качество звука в комплексе отвечает японский инженер, специалист по разработке акустических систем для залов Ясухиса Тойота.

Ранее стало известно, что в Москве откроют международный Зал славы бокса.