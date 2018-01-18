В Москве откроют международный Зал славы бокса

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сообщил RT, что в Москве планируется открытие международного Зала славы бокса, в который войдут представители профессионального и олимпийского спорта.

«В Москве будет построен Зал славы бокса. Его строительство планируется начать в 2018 году. Завершить работы постараемся к старту чемпионата мира 2019 года, который пройдёт в российской столице. Главной задачей было сделать так, чтобы в него были включены как профессиональные боксёры, так и олимпийские чемпионы», — заявил Кремлёв в интервью RT.

По его словам, помимо Зала славы в Москве будет открыт боксёрский центр.

Церемония введения в Зал славы состоится в Сочи во время проведения Международного боксёрского форума, который пройдёт с 1 по 4 февраля.

В нём примут участие руководители Международной ассоциации олимпийского бокса (AIBA), а также организаций профессионального бокса — Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирной боксёрской организации (WBO), Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF).

Также форум посетят ведущие боксёры со всего мира, олимпийские чемпионы, чемпионы мира, промоутеры, менеджеры и спортивные функционеры.

Ранее Федерация бокса России подписала договор на проведение предолимпийского чемпионата мира 2019 года.