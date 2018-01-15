Федерация бокса России подписала соглашение на проведение ЧМ-2019

Федерация бокса России подписала договор на проведение предолимпийского чемпионата мира 2019 года.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Подписание соглашение состоялось 15 января в Риме.

Турнир, который станет первым с 1989 года проведённым в России мировым первенством, пройдёт в Сочи.

«Предолимпийский чемпионат мира в Сочи мы организуем на самом высоком уровне», — заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

Ранее сообщалось, что выборы президента Международной ассоциации бокса (AIBA) состоятся в Москве в ноябре 2018 года.