Выборы президента AIBA состоятся в Москве в ноябре 2018 года

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Новый президент Международной ассоциации бокса (AIBA) будет избран в Москве в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва.

«Конгресс пройдёт в Москве в ноябре этого года. На нём будет выбран новый президент AIBA», — сказал Кремлёв.

20 ноября пост президента AIBA покинул Чинг-Куо Ву, которому был выражен вотум недоверия. Исполняющим обязанности главы организации стал вице-президент Франко Фальчинелли.

Ранее сообщалось, что избежавший наказания за допинг кубинский боксёр Ортис проведёт титульный бой с американцем Уайлдером.

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