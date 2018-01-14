Выборы президента AIBA состоятся в Москве в ноябре 2018 года

Новый президент Международной ассоциации бокса (AIBA) будет избран в Москве в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва.

«Конгресс пройдёт в Москве в ноябре этого года. На нём будет выбран новый президент AIBA», — сказал Кремлёв.

20 ноября пост президента AIBA покинул Чинг-Куо Ву, которому был выражен вотум недоверия. Исполняющим обязанности главы организации стал вице-президент Франко Фальчинелли.

Ранее сообщалось, что избежавший наказания за допинг кубинский боксёр Ортис проведёт титульный бой с американцем Уайлдером.