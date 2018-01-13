Избежавший наказания за допинг кубинский боксёр Ортис проведёт титульный бой с американцем Уайлдером

Кубинский боксёр супертяжёлого веса Луис Ортис, проваливший два допинг-теста осенью 2017 года, сразится с американцем Деонтеем Уайлдером за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC), принадлежащий последнему.

Об этом сообщает сайт Worldboxingnews.net.

Поединок между Уайлдером и Ортисом, пока не знающими горечи поражений в профессиональной карьере, состоится 3 марта 2018 года в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что WBC не стал дисквалифицировать Ортиса за употребление допинга.