Эксперт прокомментировал решение о ликвидации военных кафедр в вузах

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Анна Лушникова
Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью RT поделился мнением о решении Минобороны унифицировать систему подготовки военных кадров в вузах, создав единую структуру, которая заменит военные кафедры. По сообщениям ведомства, преобразование не приведёт к снижению уровня военной подготовки студентов гражданских вузов и сокращению числа преподавателей.
Эксперт прокомментировал решение о ликвидации военных кафедр в вузах
  • РИА Новости

«Благодаря этому предложению повысится качество обучения, ведь военных кафедр очень много. Вузы пытаются таким образом привлечь новых студентов, но не всегда подбирают высококвалифицированных преподавателей. Поэтому в Минобороны и решили создать учебные центры. Там будут собраны лучшие педагоги, студенты смогут заниматься не только теорией. Им предоставят технику, которая используется в войсках, занятия можно будет проводить на полигонах. Студенты смогут проходить практику и подготовку на базе воинских частей», — объяснил Литовкин.

Ранее в Минобороны сообщили, что ведомство планирует унифицировать систему подготовки военных кадров в вузах, создав единую структуру, которая заменит военные кафедры.

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