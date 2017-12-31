Стрельба у Красной площади: полиция задержала открывшего огонь в центре Москвы

В Москве задержали подозреваемого в стрельбе на Никольской улице. Об этом сообщили в столичном МВД. Инцидент произошёл в субботу, 30 декабря, возле бара недалеко от Красной площади. Два человека получили ранения, сам стрелок также пострадал. Предположительно, задержанный вёл огонь из травматического пистолета. Возможные версии произошедшего — в материале RT.

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе у бара на Никольской улице в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

«В воскресенье 5:40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке 30 декабря в ресторане на улице Никольской», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи.

Ранее сообщалось, что правоохранители ищут уроженца республики Марий Эл 1991 года рождения, зарегистрированного в городе Жуковский Московской области.

Вечером в субботу, 30 декабря, неизвестный открыл стрельбу около бара на Никольской улице. В результате конфликта, переросшего в потасовку в 300 м от Красной площади, ранения получили два человека. Кроме того, пострадал сам стрелявший.

«Около 22:32 мск поступило сообщение о конфликте по адресу Никольская улица 15, строение 1. По предварительным данным, между гражданами произошёл конфликт, в ходе которого неизвестный из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам и с места происшествия скрылся», — сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.

Пострадавшие во время стрельбы парень и девушка получили тяжёлые ранения и были госпитализированы в НИИ имени Склифосовского.

«Госпитализированные находятся в тяжёлом состоянии, одного из них ранили в голову», — заявил источник РИА Новости в экстренных службах города.

По данным другого источника в правоохранительных органах, стрельба, предположительно, велась из травматического оружия. Злоумышленник несколько раз выстрелил в голову молодого человека.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Среди возможных причин инцидента рассматривает ревность.

«В ходе опроса очевидцев оперативники выяснили, что причиной конфликта могла быть ревность. Стрелявший мужчина не поделил что-то с молодым человеком, который пришёл в бар с девушкой», — сообщил источник.

Конфликт также мог возникнуть под воздействием алкоголя, отметил другой источник.

«Стрельба возле одного из баров на Никольской улице в Москве произошла в результате конфликта между посетителями в состоянии алкогольного опьянения», — заявил ТАСС собеседник агентства.

Также по теме Почти сутки в бегах: полиция задержала устроившего стрельбу экс-владельца фабрики «Меньшевик» Столичная полиция задержала бизнесмена Илью Аверьянова, который утром 27 декабря устроил стрельбу на кондитерской фабрике «Меньшевик»....

Напомним, утром 27 декабря стрельба произошла на фабрике «Меньшевик» в столичном районе Люблино.

Огонь открыл Илья Аверьянов, экс-владелец предприятия, заявив о «рейдерском захвате».

В прокуратуре Москвы сообщили, что бизнесмен начал стрелять, когда приставы пришли взыскивать долги по решению суда.

Его предприятия задолжали более 70 млн рублей ООО «Денэм Холл», которое принадлежит предпринимателю Шамсутдину Раджабову.

Исполнение обязательств было обеспечено двумя зданиями фабрики, расположенными на Иловайской улице. Однако предприниматель просрочил выплаты, и здания перешли в собственность нового владельца.

Как выяснил RT, сторонам удалось заключить мировое соглашение, в соответствии с которым Илья Аверьянов был обязан в течение трёх лет выплатить 70 млн рублей и 30% годовых сверх основной суммы долга.

В результате инцидента погиб один человек — охранник фабрики, который пытался обезоружить Аверьянова. Бывший владелец «Меньшевика» был вооружён охотничьим карабином «Сайга», зарегистрированным официально.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Убитый в ходе стрельбы охранник Алексей Осипов в день инцидента впервые вышел на работу.

Сразу после ЧП предприятие было окружено силовиками, однако стрелок смог скрыться. Столичной полиции удалось задержать экс-владельца столичной кондитерской фабрики.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий столичной полицией установлено местонахождение мужчины, причинившего утром 27 декабря 2017 года огнестрельное ранение гражданину на территории фабрики «Меньшевик», — сообщили в московской полиции.

Отмечалось, что мужчина был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды.

Пресненский суд принял решение арестовать Илью Аверьянова на два месяца — до 27 февраля 2018 года.

17 ноября перестрелка произошла в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око» на территории столичного комплекса «Москва-Сити».

По словам персонала ресторана, закончившаяся стрельбой перепалка изначально завязалась на парковке возле заведения. Конфликт разгорелся после просьбы охраны к одному из гостей переставить машину таким образом, чтобы она не мешала проходу в комплекс других гостей.

Перепалка и стрельба продолжились и на четвёртом этаже комплекса. В результате инцидента шесть человек получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту инцидента Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»)», — говорится на сайте ведомства.