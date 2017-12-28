Устроивший стрельбу на фабрике «Меньшевик» в Москве задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бывшего директора кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, который устроил стрельбу на территории предприятия. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

«Он (Аверьянов. — RT) был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды города Москвы, в настоящее время доставляется в органы Следственного комитета для проведения следственных действий», — цитирует Титова РИА Новости.

Утром 27 декабря в здании кондитерской фабрики на юго-востоке Москвы произошла стрельба. В результате произошедшего один человек погиб. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре Москвы заявили, что экс-директор фабрики «Меньшевик» открыл стрельбу, когда пришли приставы взыскивать долги.

Сам стрелок сообщил СМИ, что у него по поддельным документам пытаются отобрать фабрику и разорить его.