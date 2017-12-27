Возбуждено уголовное дело после стрельбы на фабрике в Москве

В Следственном комитете России по Москве заявили, что по факту стрельбы на фабрике возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

В ведомстве также подтвердили гибель одного человека в результате стрельбы.

Кроме того, подтверждается информация о том, что стрельбу устроил бывший владелец фабрики.

«Бывший собственник фабрики, находясь на её территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством. После этого он достал оружие и сделал несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что «подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании».

RT ведёт текстовую трансляцию.